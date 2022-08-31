Финишная прямая для строителей: преобразить фасады, завершить утепление кровли, проверить освещение на выполненных объектах. Справились ли с поставленными задачами подрядчики ЗАТО Александровск, проверяли коллеги «Арктик-ТВ».

Учреждения культуры большого ЗАТО продолжают свою трансформацию. Если в прошлом году ярким фасадом обзавелась гаджиевская школа искусств, то в этом году преобразят здание полярнинской цитадели музыки и художеств.

Ольга Улиткина, директор Детской школы искусств, г. Полярный: «Внутренняя работа практически вся доделана, осталась мелочовка. В основном, всё доделано».

Всё – это, как видим, фасад учреждения, облицованный плиткой. Также обновлена кровля и отремонтирована входная группа. Кроме школы искусств ремонты выполнены в библиотеках города воинской славы и хореографической студии. Монтажно-строительные работы коснулись и учреждений в других городах большого ЗАТО.

Светлана Кузнецова, начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск: «Завершены работы по монтажу пожарной сигнализации и установка светового оборудования во Дворце культуры Снежногорска».

А долгожданный ремонт в школе искусств Снежногорска уже прошёл этап приёмки. Здесь заменили напольное покрытие, покрасили стены, заменили двери кабинетов. Входная группа у учеников и педагогов точно вызовет восторг, уверена директор школы, ведь обычную лестницу заменили на застекленный коридор, в которым можно будет стряхнуть снег или подождать в тепле подъезжающих родителей.

Светлана Дарий, директор Детской школы искусств, г. Снежногорск: «Я думаю, что все по достоинству оценят, и в холодный зимний ветер будет теплее, благоустроеннее. Сейчас даже эстетически выглядит лучше, чем было».

Началось и комплектование школы музыкальными инструментами, в этом году в учреждение поступили новые фортепиано. Оснащение в рамках национальной программы «Культура» планируют продолжить.

Светлана Кузнецова, начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск: «Мы ещё заявились на виолончель, флейты, рояль и пианино».

Не забыли подрядчики и о соблюдении норм противопожарной безопасности.

Александр Краснояров, технический директор ООО «Мурман СКК»: «Установлено аварийное освещение по всем этажам школы. В случае отключения основного питания, загорятся светильники, чтобы дети видели движение по путям эвакуации. Они работают на аккумуляторах, мы их уже проверяли, испытывали, все работает, всё исправно».

С подрядчиками, взявшимися в этом году за приведение территорий и зданий в порядок, повезло, уверяют заказчики. Это либо местные компании, либо зарекомендовавшие себя ранее исполнители. За дорожные работы во дворах взялась организация «Ремстройнорд», к этому объёму добавилась реконструкция площади Двух капитанов в Полярном. Место для жителей города воинской славы знаковое – именно здесь проходит большая часть праздников, здесь расположены памятники и арт-объекты. На текущий момент подрядчик занимается подготовкой основания для асфальтирования площади.

Есть поводы для беспокойства, признаётся подрядчик. Здесь на площади будет расположена сцена для проведения массовых мероприятий. Трудность в том, чтобы сделать её практичной для артистов и в то же время удобной для зрителей.

Антон Изотов, генеральный директор компании «Ремстройнорд»: «Мы сейчас быстро всё согласуем со всеми, можно будет понимать, как нам дальше двигаться».

Что касается сроков, то сильно от графика исполнители не отстают, работы ведутся даже в ночное время. Об этом заблаговременно администрация ЗАТО предупредила жителей. Да и погода в этом году строителям благоволила. Главное позитивную практику теперь закрепить и использовать опыт в будущем летнем периоде.