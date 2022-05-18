ДОЛИНА СЛАВЫ. 77-я годовщина Победы

В канун Дня Победы в Мурманской области, как и по всей стране, проходят торжественные мероприятия, в том числе и в Долине Славы, которая находится в 80 км от столицы Заполярья в сторону Норвегии. Люди приезжают сюда загодя. Вот и сегодня, 7 мая, с самого утра потянулась вереница машин, автобусов, чтобы пробраться к месту стоянки. В сторону мемориала двигалась и группа велосипедистов.

Вячеслав Крутиков, председатель Мурманского велоклуба «Велоотдых»: «Эта акция у нас проходит с 2014 года. Это уже традиционно. Садимся на велосипеды, едем в велопоход. Наш один общий девиз: «Деды смогли, мы тоже сможем». Тяжело в этом году, ветер боковой, обещали попутный, но что-то как-то всё больше в бок дуло».

На площадке, которая находится напротив мемориального комплекса, уже вовсю кипит работа по подготовке к торжественному мероприятию. Военно-исторические клубы выставили автотехнику времён войны, вооружение, бытовые принадлежности бойцов, инвентарь полевых госпиталей.

Тыловые части воинских подразделений развернули полевую кухню, накрыли столы и затопили походные печи.

Сергей Никишин более 12 лет занимается реконструкцией боёв Великой Отечественной войны. Гордость Сергея - пулемёт «Максим». В одном из постановочных боёв он побывал в роли Героя Советского Союза Анатолия Бредова.

Сергей Никишин, реконструктор, военно-исторический клуб «Заполярный рубеж»: «Это форма морской пехоты Советского Союза на 1944 год. Здесь представлено основное оружие, которое применяли во время Великой Отечественной войны, основное вооружение пехотинца – трёхлинейная винтовка системы Мосина, пистолет-пулемёт Шпагина, ручной пулемёт Дегтярёва. Тяжёлое самое вооружение пехотное. Например, пулемёт «Максим» настроен на холостой патрон. Видите, здесь такая смычка. Мы будем применять его в реконструкции боя. Пока он стоит на выставке».

На площадке для зрителей развернули военную технику: бронетранспортёр, несколько КАМАЗов, артиллерийские орудия. Перед экспозицией военнослужащие проводили экскурсии, объясняя тактико-технические характеристики гаубиц.

Военнослужащий, артиллерист: «Это буксируемая гаубица Д-30, стреляет 120 мм снарядами. Буксируется она при 80 км, не более. Дальность стрельбы у неё 22000 метров реактивным снарядом, прицельная дальность 15000 метров. Из походного положения в боевое она разбирается три минуты, укладывается. Расчёт состоит из семи человек».

Постепенно люди заполняют всю площадь мемориального комплекса и замирают в ожидании парада.

За минуты до начала митинга в сопровождении волонтёров на почётные места прибывают ветераны. Среди них наша землячка Почилова Нина Андреевна, которой уже 90 лет. В детстве ей довелось пережить всю трагедию эвакуации с Кольского полуострова.

Почилова Нина Андреевна: «Когда война началась, я в Мурманске жила, в Росте. Видела начало войны: самолёты, бомбы, залив. А потом через неделю или две нас эвакуировали, детей отправили в Ивановскую область в город Ивняки. А оттуда мы выбрались к себе на родину. Когда закончилась война, приехала в город Мурманск снова с родителями. Где и проживаю до сих пор. А когда уже война закончилась, я проживала в Архангельской области в городе Онега. И ночью, когда объявили о победе, какая была радость! Вышли на улицу, не можем понять. Такая же была погода солнечная, как сейчас. Взрослые плачут, мы не можем понять».

Открыл митинг губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Дорогие наши ветераны, труженики тыла, дети войны, дорогие друзья! За последние несколько лет в Долину Славы приехало большое количество людей. Это говорит о том, что, несмотря на то что прошло 77 лет, мы все помним и ценим подвиг нашего народа, благодаря которому мы здесь сегодня живём, благодаря которому живём в свободной стране. Низкий за это всем поклон».

Взял слово и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой: «Защитникам советского Заполярья, тем кто не дожил до этого светлого дня. Мы гордимся их мужеством, твёрдостью, которые твёрдо стояли и верили, что этот светлый день наступит, потому что вера в победу жила с первого дня начала войны. Эта вера в победу согревала бойцов в окопах в ходе тяжелейших боёв, здесь - на линии Долины Славы. Я всех вас поздравляю с наступающим праздником - с Днём Великой Победы. Ветеранов, тружеников тыла, детей войны. Благополучия, спасибо вам за всё, что сделали. Вечная слава победителям в великой войне. Вечная слава павшим героям!».

Кульминацией мероприятия стало прохождение торжественным маршем воинских подразделений Северного флота.

Людская река направилась на мемориальное кладбище к скульптуре Скорбящей матери.

После окончания торжественной церемонии возложения венков и цветов у подножия высоты Круглая раздались выстрелы. Началась инсценировка боя, которую проводили реконструкторы клубов «Титовский гарнизон» и «Заполярный рубеж».

Александр Чапенко, руководитель ГИВРС «Титовский гарнизон»: «Сегодняшняя реконструкция имела название «Морская пехота Северного флота в боях за Родину. 1944 год». Пожалуй, такой редкий случай, когда мы представляли некий абстрактный бой без какой-то конкретной привязки. Мы показали немцев на конец войны 1944 года и морскую пехоту Северного флота, 12-я и 63-я бригады. Соответственно, некой изюминкой этого мероприятия стала работа с ранеными: с немецкой стороны был унесён на носилках, с советской стороны принесли на плащ-палатке. Была представлена работа двух пулемётов: немецкий МГ-34, советский пулемёт «Максим». Финальная атака в советских моряков – последняя такая изюминка, та, которую мы на всех майских мероприятиях этого года решили применить».

В завершение праздника каждый желающий мог отведать солдатской каши, приготовленной по-фронтовому в полевой кухне.

Сегодня в этих одиноких сопках, политых кровью наших солдат во время Великой Отечественной, было как никогда солнечно и многолюдно. Алые знамёна победно развевались северным ветром на фоне снежных вершин и мирного неба. Значит, память жива.