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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.06.20 19:30

Долина Уюта станет оазисом здоровья и отдыха горожан

Долина Уюта преображается, а точнее – перерождается. Уже сейчас на территории ведутся масштабные ремонтные работы, но главные перемены впереди. Это место должно стать центром здорового образа жизни всего Мурманска.

В первую очередь планируется, что после реконструкции многолетние споры между профессиональными спортсменами и любителями исчезнут, потому что территория для них будет разделена. По задумке авторов, появится новый вход в Долину. Здесь установят большую детскую игровую площадку, кафе для детей и приверженцев здорового образа жизни. На склонах соорудят велотрек, веревочный и экстрим-парки. На территории построят зоны с различными тренажёрами с учётом климатических особенностей.

В Долине Уюта протекает форелевый ручей, который за много лет превратился в грязный ручеек. Его планируют очистить и облагородить. Мурманские волонтеры уже согласились помочь в этом деле. Будет решена и проблема с парковкой. Несмотря на столь интересные предложения, глава региона отметил, что все решения будут приняты только после широкого обсуждения с жителями города.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я надеюсь, что после обсуждения в течение месяца, мы сможем окончательно принять все необходимые решения и запустить поэтапную реализацию. Поэтапно в течение ближайших 4-х лет, это максимальный срок, концепцию можно реализовать. Более того, значительная часть расходов ляжет на плечи потенциальных инвесторов, потому что там есть привлекательные инвестиционные проекты, объекты».

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