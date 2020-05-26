Долину Уюта основательно реконструируют

Долина Уюта продолжает изменяться в лучшую сторону. Излюбленное мурманчанами место для спорта станет более современным и удобным для тренировок. Помимо обновленной спортплощадки ГТО здесь будет комфортно и велосипедистам, и владельцам электросамокатов.

Министр спорта Мурманской области Денис Клебанов рассказал о том, как будет в скором времени выглядеть один из крупнейших спортивных объектов города.

Сейчас в Долине Уюта полным ходом идёт строительство хоккейного корта, чуть позже подрядчики будут расширять биатлонную трассу. Жители Заполярья ревностно следят буквально за каждым шагом специалистов, поэтому демонтаж площадки ГТО вызвал в соцсетях бурю негодования.

Денис Клебанов, министр спорта Мурманской области: «Площадка ГТО была построена в 2016 году, когда ещё не было концепции реконструкции Долины Уюта. Она появилась в 2017 году».

Подрядчик заверяет, что все запланированные работы будут выполнены вовремя - с технической точки зрения объект несложный, при строительстве используют российские материалы, поэтому проблем с поставками не будет. Единственной помехой во время такой масштабной реконструкции стали, как ни странно, посетители Долины Уюта.

Игорь Филатов, директор подрядной организации: «Мешает публичность этого места, потому что оно любимо горожанами. Я сам мурманчанин, посещаю Долину Уюта. Даже заборы спортсменов не останавливают, они стремятся к местам отдыха и к тренировкам».

Развитие территории предполагает, что комплекс будет своеобразным центром притяжения и для профессиональных спортсменов, и для любителей. Возможно, в будущем здесь появится прокат велосипедов или даже дорожка для езды на элетросамокатах.