16 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (7), Мончегорске (2) и Апатитах (2).

В России среди всех вариантов штамма коронавируса «омикрон» доминирует подвариант «стелс», сообщил директор Центра эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин «Интерфаксу». Акимкин также рассказал, что доля детей среди заболевших коронавирусом в этом году возросла почти до 18%; в 2020 и 2021 годах она составляла менее 10%. Специалист отметил, что на протяжении первых двух лет пандемии коронавируса тяжёлые случаи среди всех пациентов составляли 3%. «В последний год мы видим, что тяжесть течения не превышает более 0,5%», - сказал он.