671 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. 4 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (426), Кандалакшском районе (52) и Оленегорске (46).

Доля заражений вариантом «стелс-омикрон» в России медленно растёт, заявил РИА «Новости» специалист Центра эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Он пояснил, что вскоре после того, как «омикрон» появился и стремительно распространился по всему миру, эксперты стали различать несколько его сублиний. По данным института, подвид «стелс» был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным «омикроном».