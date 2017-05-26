Должник приехал в магазин, а остался без автомобиля

Судебные приставы сегодня провели в Мурманске рейд на парковке крупного гипермаркета. С помощью мобильного приложения они выявили должника по коммунальным услугам и сразу арестовали автомобиль.

Для более быстрого проведения подобных проверок центральным аппаратом судебных приставов разработано специальная программа, которую устанавливают на мобильные телефоны сотрудников. С помощью неё они в любое время могут отсканировать номер машины или мотоцикла и сразу же узнать информацию о долгах владельца.

- В ходе проверки было выявлено одно автотранспортное средство, - говорит Сергей Додеев, судебный пристав-исполнитель. - Собственник уведомлён о прибытии судебного пристава, который ведёт исполнительное производство. Сейчас мы дожидаемся его решения. К владельцу автотранспортного средства будут применены меры принудительного исполнения в виде составления акта описи-ареста. Далее мы проверим все автотранспортные средства, находящиеся на парковке торгового центра.

Оказалось, что владелец машины задолжал Водоканалу 75 тысяч рублей, а в это же время на его счету есть и два неоплаченных штрафа по 500 рублей. После оформления бумаг, приставы оставляют арестованное имущество на ответственное хранение самому должнику или его родственникам без права продажи. В случае, если долг не будет выплачен в течение десяти суток со дня ареста, то автомобиль будет конфискован для дальнейшей реализации.