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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.12.20 19:30

Должникам – красные квитанции

Квитанции за услуги ЖКХ красного цвета вскоре обнаружат в своих почтовых ящиках жители Мурманской области. Таким образом решили извещать злостных неплательщиков о накопившихся долгах за коммуналку.

Эти красные листки – квитанции за отопление, которые скоро отправятся в почтовые ящики северян. Яркий цвет был выбран неслучайно - так сотрудники компании «МЭС» решили напомнить злостным неплательщикам об их долгах.

Сергей Смольянов, генеральный директор ООО «Единый расчётный центр»: «Мы видим, что у нас каждый десятый, к сожалению, человек является недобросовестным плательщиком. Не факт, что он является должником, он может иметь задолженность от двух до трёх месяцев и платить раз в полгода, но он это делает. С другой стороны, если на это посмотреть, то опять же, копить задолженность ежемесячно – это не самая правильная практика и всё-таки на эти деньги рассчитывают и управляющие организации, и ресурсоснабжающие организации».

4 миллиарда рублей долга — итог накопленных за несколько лет неплатежей от жителей Мурманской области. Эта сумма почти равна затратам на один отопительный сезон в регионе. Красный цвет квитанции – как психологическое оружие для тех, кто давно откладывал оплату в долгий  ящик.

Алла Истомина, и.о. генерального директора АО «Мурманэнергосбыт»: «Не платят зачастую те, кто имеет возможность своевременно оплатить услуги теплоснабжения. Конечно, в основном, в отношении таких должников наша красная квитанция – это, как боль, как крик, чтобы  северяне обратили внимание и проявили платёжную дисциплину».

А вот те, у кого с деньгами чаще всего туго, по статистике, самые добросовестные плательщики. Объяснить это просто: если долг накопится внушительный, то его оплатить будет в разы труднее, в конечном счёте он задавит как снежный ком.

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