Дом аварийный - с вещами на выход – в маневренный фонд!

Жители ветхой «деревяшки» спешно собирают вещи, так как дальнейшее проживание в их доме небезопасно. Горожанам предлагают переехать в маневренный фонд, только такой вариант устраивает не всех.

В одно не прекрасное утро жители старенькой «деревяшки», которая находится на улице Мурманской, получили малоприятное уведомление, в котором северян, вежливо, но настойчиво попросили покинуть квартиры, так как дальнейшее проживание в доме представляет собой реальную угрозу.

Алексей Косаревский, житель дома №56 на улице Мурманская: «На данный момент я собираю коробки, потому что я не знаю, какими методами нас отсюда выселят: или автоматами, или поджогом. Но если нам представят квартиры в соответствии с законодательством РФ, которые нам обещали, мы переедем добровольно».

Алексею Косаревскому полтора года назад предлагали квартиру на Бочкова, но такой вариант мужчину не устроил из-за того, что кровля в девятиэтажке протекала. Теперь ему и ещё пятерым взрослым, прописанным в его трёх комнатах, придётся выехать из ветхого жилья в маневренный фонд. Такая же участь ждёт и Сергея Пеунова.

Сергей Пеунов, житель дома №56 на улице Мурманская: «Мне предложили, как одному прописанному, коммуналку в пятикомнатной квартире. Они говорят , что там шесть метров на человека, но это получается вся мебель, которую я здесь оставлю, её сожгут. У нас дом на краю стоит, у меня ещё мать престарелая, которая приехала ко мне в гости, а я не могу уже третий год её увезти».

Такие мрачные перспективы не устраивают жителей дома с 70-летним стажем, который разваливается буквально на глазах. Жильцы категорически не согласны бросать свои обжитые квартиры и переезжать в предложенный властями фонд. В администрации города ситуацию пока не прокомментировали.