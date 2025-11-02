День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.25 20:15
«Дом дружбы»: о чеченцах на Мурмане
Новый выпуск проекта «Дом дружбы» посвящён чеченцам, проживающим в Мурманской области.
Студенты МАУ и волонтёры Координационного центра Захар Истомин и Александр Хоменко общаются с представителем чеченской общины в Мурманске Каметой Мамерговой.
Последние комментарии
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
