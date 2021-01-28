Дом-лаборатория для исследований энергосберегающих технологий строительства появился в Мурманске

Этот обычный, на первый взгляд, деревянный дом, на самом деле - настоящая лаборатория. Внутри – набор инженерного оборудования, способного определить температуру, влажность и даже потоки воздуха в помещении. Всё сделано для удобства человека.

Александр Кайченов, заведующий кафедрой автоматики и вычислительной техники МГТУ: «Всё это сводится в единую систему мониторинга. Вот один из узлов представлен здесь и подключён в данном случае к ноутбуку. Мы можем видеть, что меняется температура, влажность как внутри помещения, как в ограждающих конструкциях, так и снаружи».

Небольшие квадраты – это платы и датчики, изготовленные студентами МГТУ. С помощью этих устройств передаётся вся информация, собранная умным домом-лабораторией. Ценные данные, полученные в ходе исследования, позволят разработать своеобразную инструкцию для строительства надёжных и комфортных зданий с минимальным экологическим влиянием на природу.

Владислав Сандурский, министр строительства Мурманской области: «Важно применить этот опыт для индустриального жилищного строительства, особенно в части индивидуального жилищного строительства, потому что то, насколько мы определим сейчас, благодаря вот этому дому, выбор оптимальной технологии, а тем более применяемые «зелёные» стандарты, на мой взгляд, это будет иметь решающее влияние при выборе того или иного решения при строительстве дома».

В суровых условиях Арктического региона тёплый и уютный дом – важная составляющая комфортной жизни человека. Именно поэтому в реализации уникального проекта приняли участие учёные из соседних стран с не менее сложным климатом – Норвегии, Финляндии и Швеции.

Юлия Коршунова, руководитель российского офиса программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020»: «Результаты данного проекта могут быть применимы для так называемого «зелёного» строительства не только в Мурманской области, но и в наших соседних регионах, пограничных регионах. Данные технологии, их апробация невероятно важна с точки зрения и экологической устойчивости, и экономического эффекта».

А чтобы результаты исследований получились ещё точнее, было решено создать не один, а два дома-близнеца с идентичным наполнением. Ещё одна такая «зелёная» лаборатория появилась в Петрозаводске.

Светлана Буряченко, руководитель проекта «Зелёное строительство»: «Это очень интересный проект, потому что он необычен тем, что в будущем будет являться площадкой для апробации различного рода исследований, которые мы планировали, проводим и будем ещё проводить в рамках вот этого международного проекта. И он интересен тем, что построен он по зелёным технологиям, это энергоэффективный проект».

Дом-лаборатория, расположенный на территории МГТУ, сможет стать уютной площадкой для проведения мастер-классов и занятий для школьников и студентов.