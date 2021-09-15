Дом ремонтируют, нужно спасать котят!

Неравнодушные жители Мурманска беспокоятся за бездомных котят, живущих в подвале одного из домов в Октябрьском районе. Дело в том, что в многоэтажке идёт ремонт и строители грозят закрыть все отдушины.

В доме по улице Софьи Перовской, 23/19 рабочие ремонтируют фасад здания. В рамках реконструкции они заделали подвальные окошки металлическими пластинами. Тем самым буквально заблокировали выход для маленьких обитателей. По словам прохожих и местных жителей, здесь живёт кошка с четырьмя котятами. Люди их кормят и переживают за жизни животных.

У питомцев остался один выход – через дыру в фундаменте здания. Если и её рабочие зальют бетоном, то кошки умрут без еды в подвале. По признанию неравнодушных горожан, они не обращаются в управляющую компанию, боятся, что коммунальщики просто решат избавиться от безобидных животных.

У тех, кто ежедневно подкармливает котят, есть идея отловить кошек и найти им дом, или хотя бы определить в приют.

Елена Губинская, мурманчанка: «Я и хочу обратиться ко всем людям, которые не лишены чувства сострадания, милосердия, кто вообще знает, как их оттуда выловить. Я ж не смогу залезть в подвал и поймать этих котят. Их надо как-то поймать и определить в приют. Потому что они маленькие и сами никуда не убегут».