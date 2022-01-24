Дом, в котором раньше было хорошо, а сейчас не хочется жить

Дом, в котором живут северяне, по адресу Арктический переулок, 4, буквально разваливается по частям. Одна из его жительниц решила обратиться со своей бедой к губернатору Мурманской области Андрею Чибису и подняла эту проблему на плановом приёме граждан.

О доме, в котором северянка прожила не один десяток лет, Валентина Кляцкая говорит с особой теплотой. Неудивительно, ведь его стены сохранили множество приятных воспоминаний. Однако годы идут, здание ветшает, покрываясь огромными трещинами как снаружи, так и внутри. Но это далеко не все сложности, с которыми приходится сталкиваться жильцам.

Валентина Кляцкая, жительница дома №4 по Арктическому переулку: «Дому больше 70 лет, это раз. Теперь вы знаете, жить в нём хотелось бы, но страшно. Страшно потому, что скрипит по ночам, отслаивается фундамент, вываливаются углы, трещины идут, особенно по фасаду, особенно параллельно крыше, параллельно фундаменту. Появилось такое чувство, что каждая стенка живёт своей жизнью, независимо от других».

Принимать решения о дальнейшей эксплуатации здания можно будет только после тщательного обследования, которым займётся новая управляющая компания.

Алена Кузнецова, и.о. министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Обследуют дом, поставят маячки и, соответственно, посмотрим работу маячков. Дополнительно проговорим вопрос, что нужно проводить экспертизу и будем рекомендовать решение: либо вставлять дом план капитального ремонта по нескольким элементам – фундамент и фасад, либо рассматривать вариант о том, что дом нельзя эксплуатировать, дешевле расселить».

«Жить в таком доме давно не хочется», - сетует Валентина Ивановна и надеется, что её переселят в новое, уютное и обустроенное здание в этом же районе города.