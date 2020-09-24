Дом в Мурманске, разрушенный после взрыва газа восстановлен

В Мурманске завершаются аварийно-восстановительные работы первого подъезда дома № 6 корпус 1 по улице Свердлова.

Напомним, 20 марта 2018 года в многоэтажке прогремел взрыв бытового газа. Как сейчас выглядят квартиры, разрушенные во время ЧП, узнали журналисты «Арктик-ТВ».

На стенах в пустующих комнатах ещё заметны остатки старых обоев и облупившаяся краска, как напоминание о том, что когда-то здесь жили семьи, которые и не догадывались, что в один злосчастный день они останутся без крыши над головой из-за взрыва бытового газа. Его намеренно учинил один из жильцов.

Под завалами погибли люди. Но жертв могло быть больше, просто случилась трагедия днём, когда большинство жителей находились на работе. После того, как пыль от взрыва улеглась, началась работа по оценке ущерба. Специалисты решали, можно ли восстановить конструкции, нет ли скрытых трещин или невидимых глазу разрушений. Многие вообще не верили в то, что городские власти сдержат обещания. Ведь процесс реконструкции по объективным причинам затянулся.

Разрушившийся дом на улице Свердлова, 6/1 долгое время был антиукрашением Ленинского района. В это трудно поверить, но дом удалось восстановить и, возможно, в скором будущем жильцы смогут въехать в свои квартиры».

Сейчас завершаются аварийно-восстановительные работы первого подъезда - именно эта часть здания больше всего пострадала в результате взрыва. Строители смонтировали металлический каркас, усилили перекрытия и возвели наружные стены.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Я ещё раз хочу подтвердить, что дом безопасный, он прошёл экспертизы и квартиры готовы под чистовую отделку».

По словам, главы муниципального образования Андрея Сысоева, жители непострадавших квартир смогли вернуться домой уже на следующий день после аварии. В здании наладили газо- и электроснабжение.

Когда восстанавливаемые квартиры заселят точно, неизвестно, Фонд капитального ремонта ещё должен будет отремонтировать кровлю, также планируется установка навесного фасада.