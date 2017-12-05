Домоуправлению надо учиться с молоду

Актив партии «Единая Россия» взялась повышать уровень правовой грамотности мурманчан. Основное внимание - сфере ЖКХ. В школах, колледжах и вузах прошли лекции, направленные на разъяснении молодёжи прав и обязанностей в части управления многоквартирным домом.

О том, что ТСЖ на сегодняшний день самый эффективный способ управления многоквартирным домом, неоднократно говорили представители власти всех уровней. Однако, чтобы грамотно управлять домом, нужно разбираться в хитросплетении жилищного законодательства России, понимать, какие счета и за что приходят квартировладельцам, как услуги рассчитываются и какие услуги обязаны предоставляться людям, управляющим общим имуществом. Этому не учат ни в школах, ни в университетах. Поэтому образование в свои руки решили взять представители «Единой России». За месяц они в школах, вузах и колледжах провели ряд семинаров и деловых игр для того, чтобы объяснить молодёжи, что значит управление многоквартирным домом.

- Мы сознательно выбрали такую форму общения, потому что нужно с раннего возраста, пока они ещё не стали собственниками, разъяснять им действующее законодательство в сфере ЖКХ, - говорит Кирилл Чудинов, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Управдом». – Для старшеклассников мы провели презентацию, в которой подробно рассказали и показали, как управлять своим многоквартирным домом, что значит совет многоквартирного дома, чем занимается управляющая организация и как на неё можно повлиять.

- Мы не готовим специалистов по управлению домами, мы готовим слесарей и так далее, - отмечает Владимир Рыбкин, начальник научно-инновационного отдела Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота. - Для управления домом нужно человека обязательно готовить. Он должен быть психологом, он должен быть архитектором, он должен быть инженером.