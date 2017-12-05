РАМКИ ЗАКОНА: На выход! Защитников Родины выгоняют из квартирВстречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»05.12.17 19:30

Домоуправлению надо учиться с молоду

Актив партии «Единая Россия» взялась повышать уровень правовой грамотности мурманчан. Основное внимание - сфере ЖКХ. В школах, колледжах и вузах прошли лекции, направленные на разъяснении молодёжи прав и обязанностей в части управления многоквартирным домом.

О том, что ТСЖ на сегодняшний день самый эффективный способ управления многоквартирным домом, неоднократно говорили представители власти всех уровней. Однако, чтобы грамотно управлять домом, нужно разбираться в хитросплетении жилищного законодательства России, понимать, какие счета и за что приходят квартировладельцам, как услуги рассчитываются и какие услуги обязаны предоставляться людям, управляющим общим имуществом. Этому не учат ни в школах, ни в университетах. Поэтому образование в свои руки решили взять представители «Единой России». За месяц они в школах, вузах и колледжах провели ряд семинаров и деловых игр для того, чтобы объяснить молодёжи, что значит управление многоквартирным домом.

- Мы сознательно выбрали такую форму общения, потому что нужно с раннего возраста, пока они ещё не стали собственниками, разъяснять им действующее законодательство в сфере ЖКХ, - говорит Кирилл Чудинов, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Управдом». – Для старшеклассников мы провели презентацию, в которой подробно рассказали и показали, как управлять своим многоквартирным домом, что значит совет многоквартирного дома, чем занимается управляющая организация и как на неё можно повлиять.

- Мы не готовим специалистов по управлению домами, мы готовим слесарей и так далее, - отмечает Владимир Рыбкин, начальник научно-инновационного отдела Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота. - Для управления домом нужно  человека обязательно готовить. Он должен быть психологом, он должен быть архитектором, он должен быть инженером.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПод выборы президента отменили «крепостное право»
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 390 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Лидия
03.12.17 03:05
Думать о дочери надо было когда миллионы складывала в карманы. А то и рассчитывала на то, что дадут отсрочку, как матери несовершеннолетнего ребенка. А теперь сляпали слезливый репортаж. Ах, какая она
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»
Алексей
02.12.17 11:47
Возвращаясь к сказанному ранее. Коль редакция так активно включилась в поиск истины в отношении преступления Макаровой и наказания. Какова судьба уворованных денег? Вернула ли госпожа Макарова эти ден
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»
Иван
02.12.17 10:44
Как Вы ловко навешиваете разного рода ярлыки, однако. Я не сужу Макарову. Нигде в моих комментариях этого нет. Перечитайте. Осудил ее суд. Все вопросы к нему.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире22:55«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Море доброты». Социальный проект (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиС 1 января 2018 года будет произведено повышение размеров минимальных окладов на 4 процента работникам государственных областных организаций-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 30 копеек, евро – почти на 28 копеек-PRO ЭнергетикуКольская АЭС увеличила выработку электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика