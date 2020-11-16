Домовой «Пятка» из Центра культуры в Полярном не даёт соскучиться

Посмотреть мультфильмы с домовым или зарядится музыкой, популярной в «Тик-токе» могут александровцы, не выходя из дома. Интересные и увлекательные программы разработали для своих зрителей работники Центра культуры. Таким образом соблюдаются меры по профилактике распространения инфекций, а молодёжь просвещается.

Пандемия заставила многих переосмыслить свою работу. Пессимисты, для которых стакан всегда наполовину пуст и в докризисное время вряд не блистали идеями. Но работники Центра культуры в Полярном - не такие. Для них он наполовину полон! Мало того, из сосуда рекой льются новые идеи, которые и позволили не потерять постоянных зрителей, еженедельно радуя их новинками на онлайн-площадках. Ещё весной на странице учреждения впервые появился домовой «Пятка». Сегодня его программу с нетерпением ждут самые юные пользователи интернета.

Юлия Парнева, заведующая отделом развития Центра культуры «Север», г. Полярный: «Это очень яркий персонаж, который любит детей. Его программа направлена на детскую аудиторию».

Каждую среду в прямом эфире выходит программа для подростков «Бодрый день», в её основе тренды тик-тока - модные танцевальные движения на популярные хиты, которые можно повторять за ведущими. В молодёжном проекте «На тему» зрители задают вопросы и активно выказывают своё мнение в режиме реального времени.

Ирина Филянина, директор Централизованной клубной системы г. Полярного: «Учреждение сейчас больше напоминает съёмочную площадку. Процесс сложный, но увлекательный: написание сценариев, выбор локаций, поиск партнеров, подбор грима и костюмов, реквизита. А мещё в городском центре культуры появился яркий персонаж – северная Баба Ёжа. Это наш вариант северный ревизорро. У неё есть даже своя наклейка, которая станет этаким эталоном качества».

Проверке подлежат заведения и учреждения Полярного. Ёжа внимательно отслеживает уровень обслуживания гостей и ставит свою экспертную оценку. Организаторы проектов отмечают, что даже после пандемии любимые герои непременно останутся со зрителями, вновь и вновь радуя онлайн-новинками.