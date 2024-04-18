Донор с большой буквы - Ольга Лукашеня, медсестра-анестезист нейрореанимации №3 Мурманской областной больницы

20 апреля наступит национальный День донорства. В этот день многие медицинские организации устраивают различные мероприятия, связанные с переливанием крови.

Журналисты «Арктик-ТВ» разыскали почётного донора-медика, которая не понаслышке знает, насколько важно донорство крови.

Ольга Лукашеня связала свою жизнь с медициной и уже более 30 лет спасает жизни мурманчан. Женщина трудится в 3-й реанимации Мурманской областной больницы и не понаслышке знает о важности донорства крови.

Ольга Лукашеня, медсестра-анестезист нейрореанимации №3 Мурманской областной больницы: «Кровь я начала сдавать на первом курсе медколледжа. Важность и необходимость сдачи крови нам ещё дали понять в больнице, где я работала, уже учась. Нас водили в НИИ онкологии, в Песочный, там началась моя донорская жизнь».

С тех пор Ольга не упускала возможности сдать кровь и сделала это уже более 40 раз. Этого, к слову, хватило, чтобы получить почётное звание «Донор России». Но, регалии, по словам медсестры, не главное.

Ольга Лукашеня, медсестра-анестезист нейрореанимации №3 Мурманской областной больницы: «Осознание того, что ты всё-таки помог людям, что ты спас, может быть, и не одну жизнь, что твоя кровь помогает. Именно твоя кровь спасает».

Присоединиться к движению может каждый, тем более что 20 апреля по всей стране отмечается национальный День донора. Уже в эту пятницу на областной станции переливания крови определят призёров конкурса «Лучший донор Мурманской области 2023 года».