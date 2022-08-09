Доплату медработникам за лечение пациентов с COVID-19 теперь будут начислять по-новому

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и переводом медицинских работников на плановый режим, предоставление дополнительных страховых гарантий в виде надбавок было отменено указом Президента РФ.

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и переводом медицинских работников на плановый режим, предоставление дополнительных страховых гарантий в виде надбавок было отменено указом Президента РФ.

Правительством страны было принято решение ввести 25% доплату к окладу. Отмечается, что в настоящее время нагрузка на систему здравоохранения в стране гораздо меньше, чем два года назад, сообщает «Парламентская газета».