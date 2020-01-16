Доплыть до мастера спорта

Сегодня состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по плаванию. Соревнования прошли в плавательном бассейне и собрали около 200 молодых спортсменов.

Плавание – уникальный вид спорта, который объединяет в себе множество полезных свойств. Оно развивает мышцы, улучшает кровообращение и тонизирует тело. Этот вид спорта очень популярен среди людей разных возрастов, но сейчас речь о молодёжи. Спортсмены от 15 лет и старше из разных уголков нашего региона собрались в Мурманске на чемпионат и первенство по плаванию.

Елена Прасалова, главный судья соревнований: «Начало каждого года у нас начинается с этого чемпионата и первенства. Проводится он ежегодно у нас в Мурманске. У нас в этом чемпионате будет участвовать 11 команд. Три команды из Мурманска и восемь команд из Мурманской области. Всего 192 участника».

23-летний Валерий Новожилов из Никеля уверен, что вода – это жизнь. В свободное время он плавает, а на работе в пожарной части борется с огнем так же с помощью воды. Соревнования для Валерия способ повысить профессиональный уровень.

Валерий Новожилов, участник соревнований: «Плаванием занимаюсь лет 13 или 14, уже и не помню. А на соревнованиях участвую, чтобы повысить свой уровень. Я кандидат в мастера спорта по плаванию и до мастера спорта пытаюсь доплыть».

Победители этих соревнований станут участниками команды сборной Мурманской области и отправятся на национальные соревнования. Они состоятся в Сыктывкаре с 18 по 21 февраля.