«Доплыть до Победы» - северяне успешно выступили в необычном заплыве

В Севастополе завершилась Черноморская эстафета «Доплыть до Победы», посвященная 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Андрей Сысоев торжественно наградил команду мурманских «моржей».

Эстафета «Доплыть до Победы», посвященная 75-летию окончания Великой Отечественной войны стартовала 4 ноября в Ялте и каждый день спортсмены по очереди проходили дистанцию 20- 25 километров . Мурманчане отмечают, что дискомфорта при заплывах они не испытали - температура воды от 15 до 19 градусов тепла, после длительных тренировок в Семёновском озере для них казалась непривычно высокой.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Я могу сказать, что профессиональные эксперты, которые приезжали к нам на чемпионаты отмечали, что лучшая организация проведения таких мероприятий – соревнований в ледяной воде, чем в Мурманске они не видели».

На встрече в администрации города Мурманска, вернувшиеся с юга участники эстафеты, рассказывают, что ноябрь традиционно – сезон штормов на Чёрном море, поэтому каждый заплыв сопровождался предупреждением от МЧС. Но наши спортсмены мужественно справились со всеми поставленными задачами и до самого конца оставались лидерами соревнования.

Сергей Валицкий, участник Черноморской эстафеты: «Мы представили город-герой Мурманск, представили его достойно, наша команда справилась со всеми задачами, которые перед ней были поставлены. По итогам заплыва мы всегда были в лидерах, мы всегда готовы были плыть дистанции и 2, и 3, и 5 километров».

В Ялту были приглашены спортсмены из 15 регионов, большинство из них так же принимали участие в Чемпионате мира по ледяному плаванию в 2019 году, который состоялся в Мурманске. Любопытно, что многие пловцы были одеты в специальные ветро-, влагозащитные плащи, которые выдавали всем участникам Заполярного чемпионата в прошлом году - на каждом таком аксессуаре нанесено название нашего города.