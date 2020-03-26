Дополнительная нерабочая неделя, которую объявил президент, не будет компенсирована за счёт майских праздников

Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Напомним, что речь идёт о периоде с 28 марта по 5 апреля. Эти дни глава государства объявил нерабочими, порекомендовав жителям страны остаться дома на самокарантине, сократив прямые социальные контакты.

Но в эти дни будут работать все структуры жизнеобеспечения, включая медицинские учреждения и аптеки, магазины, банки, транспорт, органы власти всех уровней. Эти меры необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Песков также отметил, что календарь других нерабочих и праздничных дней пересматриваться не будет.