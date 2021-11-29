Дополнительные доходы от транспортного налога планируют направить на увеличение объёмов работ по ремонту дорог и придорожной инфраструктуры

Депутаты Мурманской областной Думы провели очередное заседание. Основной темой обсуждения стало внесение изменений в закон Мурманской области «О транспортом налоге».

В конце прошлой недели правительство Мурманской области внесло изменения в региональный закон «О транспортном налоге». Все выходные дни органы власти разных уровней вели его проработку, и уже в понедельник обновленный документ был представлен на заседании областной Думы.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «В первом квартале 2022 года юридические лица начнут платить повышенный транспортный налог. Физические лица повышенный транспортный налог заплатят в четвёртом квартале 2023 года. И дополнительные средства, а это 430 млн рублей, по подсчётам Минтранса, появятся в 2024 году».

Полученные от юридических лиц дополнительные средства уже во втором полугодии 2022 года составят около 130 миллионов рублей. Важно, что были внесены и предложения о введении дополнительных льготных категорий. Кроме того, к льготникам относятся и предприятия общественного транспорта.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Для предприятий общественного транспорта рост транспортного налога не будет влиять на стоимость билетов».

Благодаря обновленному закону и дополнительным поступлениям законотворцы планируют расширить график и объёмы ремонтов дорог и придорожной инфраструктуры.