Дополнительные доходы позволили депутатом областной Думы успешно принять корректировку бюджета на текущий год

На втором для нового депутатского созыва заседании областной Думы народные избранники получи свои удостоверения. Уже с ними на руках они взялись за поправки в бюджет текущего года. Впереди задача посложнее - верстка финансового документа на 2022 год. В работе законодательного собрания приняли участие и министры регионального правительства.

Исполняющий обязанности министра финансов Мурманской области Михаил Селезнёв рассказал народным избранникам сколько бюджетных ассигнований планирует направить на здравоохранение и образование, 2 миллиард 400 миллионов рублей пойдут на выплаты и компенсации медперсоналу, приобретение оборудования, обеспечение лекарственными препаратами. Свыше 806 миллионов рублей выделяется на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием и подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией.

Насколько бюджет региона социально ориентирован рассказал министр труда и соцзащиты Сергей Мякишев.

Если раньше при корректировке бюджета приходилось выбирать на какие цели направить средства, то теперь следовало лишь определить очерёдность «вливаний», но и здесь без полемики не обошлось.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Всё, что касается корректировки, то подход очень простой: мы работаем для наших избирателей, а избиратели чётко сказали, что они хотят, пол миллиона предложений было собрано по десяти направлениям в рамках реализации стратегии «На Севере – жить!».

Ирина Просоленко, руководитель фракции «Единая Россия» в Мурманской областной Думе: «Мы этот год закончим с позитивом, а кредиторская задолженность учреждений здравоохранения, которая действительно есть, – это боль. Если она будет закрыта, то это хороший посыл для начала следующего года без кредиторской задолженности».

Очень важная проблема — кредиторская задолженность учреждений здравоохранения, которая в этом году выросла под миллиард рублей. Однако на 1 октября медицинские учреждения, работающие в системе обязательного медицинского страхования, уже сумели погасить долги, а вся задолженность, которая будет накапливаться после этой даты, будет закрыта до конца года.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Выделяются деньги нашим муниципальным образованиям, чтобы они могли успешно завершить уходящий год без долгов по зарплатам и других проблем».

Депутаты Мурманской областной Думы в итоге приняли постановление о корректировке бюджета региона на 2021 год сразу в трёх чтениях и направили губернатору для обнародования.

Изменения затронули основные параметры главного финансового документа. Общий объём доходов областного бюджета на 2021 год увеличен на более чем 20 миллиардов рублей, расходов на 3 с лишним миллиарда рублей. Профицит регионального бюджета составит свыше 7 миллиардов рублей.