Дорога к медсанчасти «Севрыба» станет гладкой

Дорога, ведущая к МСЧ «Севрыба», стала одним из 27 объектов, которые вошли в федеральную программу ремонта «Безопасные и качественные дороги». Совсем скоро работы на этом участке завершатся. Дорожники заменят не только покрытие проезжей части, но и тротуара.

Подъём в сопку от улицы Ломоносова к медсанчасти «Севрыба» многие годы вызывал раздражение у водителей скорой помощи и автомобилистов. Большие ямы приходилось объезжать, нередко создавая аварийные ситуации. Благо, участок не относится к сильно загруженным.

Этим летом дорожники развернули здесь работы: сняли асфальт, установили новые бордюры, со дня на день специалисты приступят к укладке асфальта на проезжей части и пешеходной зоне. О местной флоре так же позаботились, в контракт входит восстановление и благоустройство прилегающей территории.

- Небольшие участки прилегающей территории вдоль дороги, а это около 20-30 сантиметров, мы восстановили, засыпав плодородным слоем, - пояснил Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Сложных участков нет. Здесь ровное полотно без всякой художественной резки. Объём работ у нас здесь порядка 3850 кв. метров, будем менять верхний слой дороги.