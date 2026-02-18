Дорога на Териберку становится объектом разборок?

В поморском селе прошла сходка в лучших традициях 90-х прошлого века. Об этом сообщает интернет-газета «Моя Териберка».

Приезжие гиды вызвали «на разговор» местных жителей, так как только за прошлые сутки на дороге случились десятки ДТП. «Угрозы со стороны гостей региона уже были, драки уже были. А что будет дальше?», – задаются вопросом свидетели происходящего.

Самое простое и понятное решение, по мнению авторов сходки, это запрет на работу мигрантов в такси в Мурманской области. Это решение помогло бы снять напряжение и раздражение, вызванное особенностями менталитета приезжих водителей, и повысить безопасность дорожного движения.

К тому же поступают жалобы от туристов, что в аэропорту Мурманска их встречают гастролёры с неместными номерами, которые навязчиво предлагают довести до города, буквально хватая гостей рукава одежды. При чём цены у нелегалов выше, чем у агрегаторов.

Представители туристического сообщества просят вмешаться силовиков и готовит официальное заявление на имя председатель Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.

Наши сточники сообщают, что сегодня на подъезде к селу работают подразделения ОМОН Росгвардии, проверяют документы, нескольких граждан сопроводили до выяснения обстоятельств.

Сотрудники Госавтоинспекции активно выписывают нарушителям штрафы.