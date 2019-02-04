Дорога не прощает ошибок и безалаберности

Пока минусовые температуры продолжают бить рекорды в Мурманской области, многие автолюбители напрочь забывают о правилах дорожного движения и попадают в различные ДТП.

С 28 января по 3 февраля на территории Мурманской области были зарегистрированы 22 ДТП, в которых 29 человек получили ранения различной степени тяжести. В областном же центре зафиксированы 7 аварий и 8 пострадавших.

На прошлой неделе в Мурманске сотрудники Госавтоинспеции провели ряд профилактических мероприятий, таких как «Нетрезвый водитель», «Ремень безопасности» и «Детское удерживающее кресло». Для того, чтобы ещё раз обезопасить себя, инспекторы напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения. «Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем автолюбителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, боковой интервал, дистанцию и правила проезда нерегулируемых перекрестков», - обращается к водителям Инна Башмакова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Мурманску.