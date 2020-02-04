«Дорога памяти» - дорога воинов-победителей

В Военно-морском музее Северного флота в Мурманске открыли пункт приёма информации об участниках Великой Отечественной войны для портала «Дорога памяти».

Специалист принимает фотографии, письма, документы, рассказывающие о воинах-победителях. Пункт открыт по указанию заместителя министра обороны России в целях сохранения исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны и наполнения информацией мультимедийного проекта «Дорога памяти».

В Москве такие точки созданы в Главном военно-политическом управлении и Центральном музее вооруженных сил, а так же в академическом театре Российской Армии.

Пункт в Военно-морском музее Северного флота в Мурманске будет функционировать в соответствии с режимом работы учреждения.