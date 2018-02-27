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День за днём с «Арктик-ТВ»27.02.18 19:30

Дорога в центре города оказалась «сиротой»

Непроходимая и  вязкая каша из снега по улице Карла Маркса стала головной болью жителей. Ни городская администрация, ни УК не признают её своей, поэтому дорожной техники там не видели с начала зимы.

Порой дорога домой становится настоящей полосой препятствий. Не увязнуть в снежной каше и не стать жертвой ДТП, вот о чём ежедневно беспокоятся пешеходы на улице Карла Маркса. Тротуары рядом с домом № 32 давно не чистят, поэтому местные жители и автомобилисты вынуждены делить одну дорогу, которая тоже содержится не в лучшем виде. Одни балансируют, чтобы не упасть на льду, а другие стараются брать препятствие с разгона, создавая действительно опасные  ситуации.  

- Машин очень много встают на вот эту узенькую территорию, тропиночку, поэтому женщинам приходится с пакетами проходить мимо автомашин и заборчиком, а женщинам с детскими колясками выходить на проезжую часть и преодолевать эту дистанцию по проезжей части, - рассказывает Людмила Щур, горожанка.

Когда терпение местных жителей окончательно лопнуло, они решили положить конец дорожному беспределу и обратились с письмом в администрацию города. Власти ответили сухо и коротко: дорога принадлежит управляющей компании, но пока почему-то вмешиваться в ситуацию не стали, хотя представители районных управлений систематично проверяют, как  коммунальщики справляются со своими обязанностями. 

- По бумагам должен чистить этот участок дороги  «Северный город», а они говорят, что не знают, что это их территория, - говорит Анатолий Ольнев, горожанин.

Выяснять, в чьи обязанности входит уборка злополучной территории,  управляющая компания порекомендовала горожанам через юристов.

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