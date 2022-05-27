Дорога в прошлое 1941-1945 гг. - «Поезд Победы» прибыл в Мурманск

Состав уникален своими экспозициями и мультимедийном сопровождением. Воздушные бои, световые и звуковые эффекты, танковые атаки и много другое…

Поезд Победы — это первая в мире инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Уже не первый год состав приезжает на перрон железнодорожных вокзалов городов станы.

Николай Максименко, администратор «Поезда Победы»: «Мы с 9 по 15 мая стояли в Москве, работали в Москве, после мы съездили в города: Ржев, Псков, Великий Новгород, Петрозаводск. И вот приехали в город-герой Мурманск. Мы сейчас проработаем у вас, простоим здесь три дня».

Путешествие начинается с вагона, где представлена временная экспозиция архивных документов, связанных с историей Донбасса XVII-XX веков. На мультимедийном экране Дмитрий Харатьян рассказывает посетителям о правилах поведения в поезде.

Каждый посетитель при входе в поезд получает наушники, где голосом советской и юной девушки Лидии рассказываются воспоминания военных лет.

Поезд победы – это десять вагонов, которые мчат посетителей по железной дороге от начала войны до самой Победы.

Один из первых вагонов-экспозиций, куда попадает слушатель, носит название «Цвет нации». В одном углу шумная компания, в другом семейная пара с ребёнком. Эта инсталляция передает атмосферу весны 1941 года, когда ещё ничего не предвещало начало войны.

Надежда, посетитель «Поезда Победы»: «Экспозиции подобного плана понравилась, все очень реалистично».

Кирилл, посетитель «Поезда Победы»: «Когда я только зашёл, я подумал, что здесь живые люди. Только потом понял, что это манекены».

«Концлагерь» одна из самых жутких экспозиций. В таких вагонах немцы перевозили миллионы пленных. Тесно, холодно, советских людей практически не кормили и не поили.

Ольга, посетитель «Поезда Победы»: «Всегда остаётся в памяти то, что близко к смерти. Скорей всего, это вагон концлагеря, а это очень серьёзная вещь, которая всегда запоминается больше, чем остальные».

На сегодняшний день ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре как в «Поезде Победы», который будет открыт для посетителей на третьем пути железнодорожного выказала Мурманска 28 и 29 мая с 10.00 до 19.00.