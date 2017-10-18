Дорога в школу должна быть безопасной! А как на самом деле?

Активисты «Молодой Гвардии» проводят опрос населения. Главная их цель: выяснить, безопасно ли детям добираться до школы.

40 школ и детских садов в Мурманской области подвергнут инспекции на предмет безопасности дорог для воспитанников. В Заполярье стартовал проект «Дорога к школе», призванный помочь обустроить территории и устранить любую опасность. Старт дан в Первомайском округе Мурманска.

Безопасна ли дорога в школу, узнают у родителей активисты «Молодой Гвардии». Проект проходит по всей стране, в Мурманской области старт ему был дан у школы № 31 в Первомайском округе. Здесь активисты провели анкетирование родителей, которые спешили забрать детей из школы. Информацию передадут в столицу.

- В конце акции все данные аккумулируются в одну большую таблицу и передаются в региональное ГИБДД, - сообщил Антон Громыко, руководитель Мурманского регионального отделения «Молодая Гвардия. Единая Россия». – Вышлем данные и руководителям проекта «Безопасные дороги» в Москву.

Не все родители готовы отвечать на вопросы активистов, многие избегают контакта. В анкетах всего четыре вопроса о безопасности дороги для школьника, можно высказать и свои пожелания. Родителей учеников 31-й колы особо ничего не беспокоит, жалуются разве что на то, что учебное заведение находится рядом с конечной троллейбуса. Общественники интересуются наличием светофоров, оборудованных пешеходных переходов, спрашивали об освещении во дворах и дороге.

К счастью, даже самые маленькие ученики знают основные правила дорожного движения. Первоклассницы Катя и Кристина признались, что в школе им часто рассказывают, как переходить дорогу, да и домочадцы напоминают об этом каждый день. «Нужно переходить дорогу только на зелёный свет, на красный нельзя, - уверенно говорит Кристина Михайлова, ученицы 1 «А» школы № 31. - Ни в коем случае нельзя!»

Всего в области планируется опросить родителей из 40 образовательных учреждений, 10 из которых находятся в Мурманске. Для всех обеспокоенных родителей, которые так же хотят обезопасить своих детей, создали интернет-анкету. Заполнить её можно на региональном сайте партии «Единая Россия».