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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.10.19 19:30

Дороги к школам становятся удобными и безопасными

Ещё один объект в Мурманске отремонтирован по проекту «Дорога в школу». Это проезд к школе № 11 в Ленинском округе. Официальной приёмки его ещё не было, но основная часть работ уже выполнена, остались мелочи. Дорога уже активно используется. 

Проезд  рядом со школой  №11 в Ленинском округе Мурманска  загружен сильно - им пользуются жители близлежащих домов, родители привозят детей в школу, водители  ежедневно доставляют продукты в образовательное учреждение. За долгие годы асфальтобетонное покрытие на нём износилось, использовать его дальше было сложно.

«Этот проезд был в не очень достойном состоянии,  поэтому в городские власти обращались жители близлежащих домов с просьбой по ремонту дороги, - рассказывает  Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска, директор школы № 11. - Сегодня мы видим, что здесь было демонтировано старое асфальтобетонное покрытие, скорее всего, лучше говорить об его остатках».

Вместо старой дороги, где грань между тротуаром и проезжей частью давно стерлась, появилась новая ровная дорога, тротуары, отремонтированы колодцы, в процессе установка бордюрного камня. Работы подрядчик ещё не сдал. Согласно проекту, по завершении  здесь всё будет аккуратно и современно, а весной появится зелёный газон. Выполнить такой ремонт за государственные средства удалось благодаря проекту «Дорога в школу».

«Такой проект был запущен в Мурманске в 2012 году, - напоминает Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска, директор школы № 11. - За это время 115 подъездов к значимым объектам социальной инфраструктуры отремонтированы. Это подъезды к образовательным учреждением, дошкольным учреждениям и к объектам культуры».

Кроме того, муниципалитет поддерживает в надлежащем состоянии проезды, которые были отремонтированы в прошлые годы.

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