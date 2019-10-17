Дороги к школам становятся удобными и безопасными

Ещё один объект в Мурманске отремонтирован по проекту «Дорога в школу». Это проезд к школе № 11 в Ленинском округе. Официальной приёмки его ещё не было, но основная часть работ уже выполнена, остались мелочи. Дорога уже активно используется.

Проезд рядом со школой №11 в Ленинском округе Мурманска загружен сильно - им пользуются жители близлежащих домов, родители привозят детей в школу, водители ежедневно доставляют продукты в образовательное учреждение. За долгие годы асфальтобетонное покрытие на нём износилось, использовать его дальше было сложно.

«Этот проезд был в не очень достойном состоянии, поэтому в городские власти обращались жители близлежащих домов с просьбой по ремонту дороги, - рассказывает Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска, директор школы № 11. - Сегодня мы видим, что здесь было демонтировано старое асфальтобетонное покрытие, скорее всего, лучше говорить об его остатках».

Вместо старой дороги, где грань между тротуаром и проезжей частью давно стерлась, появилась новая ровная дорога, тротуары, отремонтированы колодцы, в процессе установка бордюрного камня. Работы подрядчик ещё не сдал. Согласно проекту, по завершении здесь всё будет аккуратно и современно, а весной появится зелёный газон. Выполнить такой ремонт за государственные средства удалось благодаря проекту «Дорога в школу».

«Такой проект был запущен в Мурманске в 2012 году, - напоминает Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска, директор школы № 11. - За это время 115 подъездов к значимым объектам социальной инфраструктуры отремонтированы. Это подъезды к образовательным учреждением, дошкольным учреждениям и к объектам культуры».

Кроме того, муниципалитет поддерживает в надлежащем состоянии проезды, которые были отремонтированы в прошлые годы.