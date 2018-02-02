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День за днём с «Арктик-ТВ»02.02.18 19:30

Дороги лучше, а ДТП на них больше

Тревожная ситуация сложилась на дорогах Мурманской области. Только с начала года в дорожно - транспортных происшествиях погибли 13 человек. Год для сотрудников ГИБДД начался с печальной статистики. Смертность на дорогах значительно возросла. В одном только недавнем ДТП на 1367 километре федеральной дороги «Кола» в лобовом столкновении разбились два автомобиля, в результате три человека пострадали, а троих спасти не удалось.

Одной из наиболее частых причин аварий называют выезд на встречную полосу. Водителей не пугает ни штраф, ни угроза потери водительских прав.

- В настоящее время нами проводится специальное профилактическое мероприятие «Встречная полоса»,  - сообщил Алексей Тарунин, начальник УГИБДД УМВД России по Мурманской области. – Во время её мы используем машины не имеющие нашу ведомственную раскраску. Проводим скрытое патрулирование, выявляем подобные нарушения. Мы не скрываем, что проводим это мероприятие, так хотим донести до водителей необходимость чёткого соблюдения ПДД.

Ситуацией на дорогах обеспокоены  и в областном Министерстве транспорта. Министр призвал мурманчан не поддаваться соблазну и не гонять на хорошо отремонтированных трассах, помнить о своей ответственности на дорогах и о том, что автомобиль является источником повышенной опасности.

- Необходимо до каждого человека донести то, что с дорогой и  машиной не шутят, - отметил Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. – Но  сколько бы мы мероприятий не проводили, к сожалению, мы сталкиваемся с таким фактом, что чем дорога лучше, чем лучше машина, тем безответственнее люди подходят к соблюдению правил дорожного движения.

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