Дороги на «русской стороне» стали хорошими

Мурманские специалисты хвастаются качеством дорог перед зарубежными коллегами и вместе говорят о проблемах автомобилистов. Впервые в программу деловой недели организаторы включили форум по безопасности дорожного движения стран Баренц региона.

Дороги – главные транспортные артерии современности, без хороших магистралей невозможно развитие нашего региона, но в этом плане Мурманск может дать фору многим другим субъектам страны и соседям из ближайшего зарубежья, где качество асфальта на трассах местами хромает.

- Что отмечают наши зарубежные партнеры? – Задаёт вопрос и на него же отвечает Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. – Если раньше для наших жителей зарубежные дороги были образцом, то сегодня они где-то с завистью смотрят на наши дороги и говорят, что надо нам сделать так, как у русских, на русской стороне.

Форум безопасности дорожного движения стран Баранец региона проводится с 2001 года, но в программу деловой недели событие включено впервые. Участники встречи традиционно представляют 4 государства - Россия, Швеция, Финляндия и Норвегия. Специалисты обсуждают проблемы содержания дорог, подготовки водителей и анализируют причины ДТП.

Во второй день конференции делегаты посетят ряд образовательных учреждений Мурманска, чтобы провести лекций по безопасности дорожного движения для детей. Ребятам будут раздавать светоотражающие значки, а заодно подведут итоги конкурса рисунков, которые на время проведения деловой недели выставили в холле делового центра «Арктика».