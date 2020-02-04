Дороги смерти

На улице Радищева в Мурманске сбили пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. ДТП зафиксировала камера наружного наблюдения. Водитель седана серого цвета только в последний момент заметил перебегающего дорогу человека, отчаянно попытался затормозить и объехать, неожиданно возникшего на проезжей части человека, но не успел. Какие травмы получил молодой человек, решивший перебежать дорогу в неположенном месте, не уточняется.

В Сети опубликовали кадры страшного ДТП, которое произошло на трассе «Кола» в районе Апатит. Водитель и пассажир «Шеврале Нива» из Кандалакши скончались от полученных травм на месте. Мурманчанина, управлявшего «Хендаем», увезла с места происшествия бригада скорой помощи. И снова причиной стал выезд на встречную полосу одного из автомобилей.