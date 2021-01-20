Дороги в Мурманске, несмотря на морозную погоду, убираются в круглосуточном режиме

В этом помогает рабочим специальная техника, но ручной труд никто не отменял.

На перекрестке проспекта Кирова и улицы Генералова вовсю гудят тракторы и гейдеры. Минувшие дни выдались снежными, поэтому, чтобы избавить мурманчан от каши под ногами и колесами их авто, специалистам приходится трудиться и днём, и ночью.

Галина Бальбус, заместитель директора Управления дорожного хозяйства, почётный гражданин г. Мурманска: «Мы работаем круглосуточно. И вывозим снег, и убираем, и метём, и подсыпаем. Работаем, можно сказать, круглосуточно».

Работникам помогает в этом специальная техника. Даже в сильные морозы, когда снег становится твёрдым, она справляется с уборкой на «отлично». А в этом году на подмогу специалистам Управления дорожного хозяйства поступили 44 новые машины.

Галина Бальбус, заместитель директора Управления дорожного хозяйства, почётный гражданин г. Мурманска: «У нас хорошая техника. У нас и мощная техника, и новые погрузчики пришли, и новые грейдеры пришли, поэтому нас морозы не страшат».

Уборка выполняется во всех округах заполярной столицы. В первую очередь, от снега освобождают дороги, по которым движется общественный транспорт. Во дворах же ситуация с уборкой обстоит иначе.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Несмотря на то, что город, на мой взгляд, убирается лучше, чем в прошлом году, я всё равно недоволен, чтобы было понятно. Я не доволен тем, как убирается город. Прежде всего, мои претензии традиционно уже направлены в адрес управляющих организаций, которые убирают дворы хуже, чем администрация убирает улицы и тротуары».

Контролировать ход работ можно через специальное приложение, которое совсем скоро будет доступно всем мурманчанам. Благодаря ему любой желающий сможет увидеть в режиме реального времени, где находится снегоуборочная техника.