Дороги в Полярном – незатихающая боль жителей города воинской славы

Полярный - город воинской славы, пункт базирования кораблей Северного флота, муниципалитет с богатой героической историей. Сегодня - одна из наиболее сложных в плане благоустройства территорий региона. До этого город довели нынешние руководители. И сегодня журналисты «Арктик-ТВ» расскажут об одной из болевых точек Полярного. О дорогах.

Дороги в Полярном – незатихающая боль жителей города. Зимой местами они непроходимы из-за глубокой колеи и снежной каши, летом проехать не дают постоянные ямы и лужи. Так пишут в социальных сетях. И не врут.

Съёмочную группу «Арктик-ТВ» город воинской славы встретил большим участком снятого асфальта прямо на въезде. И открытым дорожное полотно, судя по всему, стоит уже давно. Грузовики успели выбить глубокие ямы. Попадёшь в такую на скорости - с колесом можно попрощаться.

Исрапил Балкоев, житель города Полярного: «С самого лета там дорога не делается. Ничего не делается. Ямы, кочки, машины разбиваются. Очень плохо».

В темноте поездка по этой разбитой трассе превращается в опасный для жизни слалом с непредсказуемым исходом, отмечают местные водители. Лопнет колесо - машина окажется в кювете или на встречной полосе, могут пострадать люди.

Но врио главы ЗАТО Александровск Сергея Богзу это беда не волнует. С ремонтами в Полярном он не торопится.

Виталий и Надежда Невокшеновы, жители города Полярного: «Уехали месяц назад в отпуск. Едем обратно, говорим, вот сейчас дороги у нас будут… Первая яма была наша! Просто на въезде в город. Думали, останемся без подвески. Беспредел! С апреля месяца, как всё растаяло, ничего не делается, дороги не сделаны».

Ситуация настолько дикая, что местные жители уже смеются: делать начнут по первому снегу. Так, мол, асфальт держаться крепче будет. Новые технологии.

Галина и Анастасия, жительницы города Полярного: «Летом, наверное, сняли. Сказали, что будут делать. Ну, вот, наверное, ждут пока снег пойдёт. Обычно делают, когда снег идёт и дождик льёт. А для чего? Наверное, лучше ложится асфальт? Ну, наверное. Новая технология. Просто мы об этом не знаем, наверное, ещё».

Самое ужасное, то, что у жителей и надежды на исправление ситуации нет. Новый руководитель Александровска Богза, по словам горожан, ничего никому не обещает, никаких гарантий и точных сроков не даёт. Прежние сорваны, новые, как отмечают наши собеседники, регулярно переносятся. И автомобилисты Полярного просто смирились и приняли это как данность.

Юрий Жемайтис, житель города Полярного: «Очень неудобно. Ждём, когда сделают, никак не дождёмся. Чувствую, опять, наверное, по зиме делать будут».

«Ну, и зачем такая власть?», - интересуются люди. Чтобы год за годом менять один и тот же участок трассы? Ведь уложенный в снег асфальт наверняка прослужит ровно до конца зимы. И это в лучшем случае. А если и до снега не положат?

Елена Петрова, жительница города Полярного: «Начальства нет, никого нет, ни дороги. Вскрыли дорогу, когда? И до сих пор никого нету. И на въезде заложили, вот здесь центральная дорога. Всё снято. Засыпали камнями, как будто, так и надо. Всё, тишина и покой в интернете. Завтра, послезавтра… Это завтра не наступит в нашей дыре».

И такое отношение к городу у многих его жителей. Ну, а как иначе, если героическая история осталась на бумаге, а катастрофическое настоящее - вот оно, перед глазами. Ломает подвеску ямами на въезде, или развевается порванными флагами над сердцем города - памятником «Морская душа». Ведь даже их поменять в течении года Сергей Богза так и не удосужился. И теперь над городом воинской славы и базой Северного флота реют вот эти потрёпанные и порванные стяги, в которых с трудом можно узнать бывшие флаги с символикой Российской Федерации, Мурманской области и Военно-морского флота.