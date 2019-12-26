Дорогу к Мурманскому центру соцпомощи семье и детям очистили от завалов снега

Мурманский центр соцпомощи семье и детям оказался оторванным от мира. Дорогу к зданию завалило снегом, спецтранспорт и подопечные не могли добраться до учреждения. Ситуацию под личный контроль взял глава администрации города.

Сейчас дорога к Центру социальной помощи семье и детям на улице Старостина уже очищена. Однако до недавнего времени проезд был засыпан снегом. Транспорт здесь проехать не мог, а пешком до учреждения не все подопечные центра могли добраться. Стоит отметить, что учреждение реабилитации соццентра в здание на улице Старостина переехал недавно и в первую же зиму столкнулся с такой проблемой.

Людмила Ушакова, директор Мурманского центра социальной помощи семье и детям: «У нас отделение реабилитации детей-инвалидов переехало на улицу Старостина, 91 30 сентября. Это первая зима, которую мы переживаем здесь, поэтому такая проблема возникла. Мы обратились и сразу на неё отреагировали. Это очень приятно, когда идёт такая живая реакция».

Помощь в устранении этой проблемы незамедлительно оказала администрация города. Проезд находится в зоне ответственности Управления дорожного хозяйства. По словам Евгения Никоры, сотрудники предприятия в период снегопадов просто не успели очистить этот участок вовремя.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Раз обращение письменное, значит, оперативно ситуацию не удалось отработать. Это уже безобразие, на мой взгляд. Поэтому я сразу взял эту проблему на контроль. И действительно, вы видите, что сейчас прочистили, но моя задача, чтобы больше такого безобразия не повторялось. Мы договорились о том, что Людмила Григорьевна будет связываться в оперативном режиме, если, не дай Бог, опять будут нарекания от родителей и от неё самой в адрес УДХ, с заместителем главы администрации».

Всего в центре проживают 45 несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, обслуживаются 15 детей-инвалидов. Также 6 женщин, которые нашли здесь временный приют, находятся в кризисном отделении учреждения.