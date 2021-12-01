Дорогу на Териберку закрыли из-за ухудшения погоды

При этом трасса Кола - Серебрянские ГЭС остаётся открытой.

Оперативную информацию можно узнать на сайте «Мурманскавтодора» в разделе «Информация о состоянии дорог» и в диспетчерской службе по телефону, указанному на экране. Сообщить о проблеме или оставить обращение так же можно в популярных мессенджерах (Вайбер, Вотсап, Телеграмм).

Что касается Териберки, то это направление одно из самых проблемных. Заложниками непогоды на трассе каждый год становятся десятки автомобилистов. И если местные к таим превратностям привыкли, то вот гости села не раз опаздывали на рейсы из-за метелей и снегопадов.