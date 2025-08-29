Дороже и строже: с 1 сентября автомобилистов ждёт ряд изменений

Например, в разы увеличатся госпошлины за свидетельство о регистрации транспортного средства, оформление паспорта. Получение водительских прав и регистрационных знаков тоже станет дороже.

Кроме этого, вступят в силу новые правила перевозки детей, которые приводят их в соответствие с современными требованиями технических регламентов к детским удерживающим системам.

При приближении спецтранспорта с мигалками водителям будет необходимо перестроиться в другой ряд или на обочину, а обгон, приближение и движение на той же скорости, что и спецтранспорт, запрещается.

Профессиональные водители будут проходить медицинское освидетельствование по более строгим правилам. Расширится перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортом.