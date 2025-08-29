День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.08.25 19:30
Дороже и строже: с 1 сентября автомобилистов ждёт ряд изменений
Например, в разы увеличатся госпошлины за свидетельство о регистрации транспортного средства, оформление паспорта. Получение водительских прав и регистрационных знаков тоже станет дороже.
Кроме этого, вступят в силу новые правила перевозки детей, которые приводят их в соответствие с современными требованиями технических регламентов к детским удерживающим системам.
При приближении спецтранспорта с мигалками водителям будет необходимо перестроиться в другой ряд или на обочину, а обгон, приближение и движение на той же скорости, что и спецтранспорт, запрещается.
Профессиональные водители будут проходить медицинское освидетельствование по более строгим правилам. Расширится перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортом.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
-Скоро в эфире02:05«Медленное ТВ-Камин».05:05«Совесть». Художественный фильм (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: лето кончается, в России наметился рост потребительских цен-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 56 копеек, а доллар окреп почти на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Малому и среднему бизнесу упростили порядок присоединения к электросетям