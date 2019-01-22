Дорожники быстро справились с последствиями снегопада

Управление дорожного хозяйства Мурманска ежедневно заботится о чистоте автодорог. Снегопады последних дней особых трудностей дорожникам не принесли - техника и специалисты предприятия работают в плановом режиме.

Ежедневно для уборки городских дорог используется 170 единиц спецтехники: погрузо-разгрузочные машины, фронтальные погрузчики, плужно-щеточные очистители, автогрейдеры, комбинированные дорожные и снегоуборочные машины. При ухудшении погоды количество снегоуборочной техники увеличивают.

Сотрудниками УДХ помимо механизированной уборки основных магистралей города проводится ручная очистка лестниц и остановок общественного транспорта.

- Основная ежедневная задача, стоящая перед нашим коллективом, - уборка городской сети: тротуары, дороги, пешеходные переходы, лестницы, - поясняет Станислав Ланин, директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства». - Сейчас, например, мы ведём уборку снега на этой улице. Вчера вечером выпало примерно 10 сантиметров снега. Это небольшой объём. Мы оперативно провели расчистку дорог и просыпку их пескосоляной смесью. Был организован и вывоз снега.

Практически повсеместно в своей работе дорожники сталкиваются с припаркованными к обочинам автомобилями. В сильные морозы ситуация обостряется – многие машины попросту замерзают и не заводятся. Такие препятствия мешают работе техники.