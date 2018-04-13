Дорожники и солнце соревнуются, кто быстрее уберёт снег с улиц Мурманска!

Специалисты Управления дорожного хозяйства занялись расчисткой второстепенных и отдаленных дорог города. Депутаты горсовета и представители общественности проверили состояние улицы Фролова. Она находится достаточно далеко от центральных магистралей, но это не значит, что она нуждается в чистоте меньше. Здесь, как и на других дорогах города, оживленное движение.

- Из-за того, что во дворах не убран снег, мусор выносится на дорогу, что также осложняет уборку снежных завалов крупной техникой, - поясняет Антон Набатов, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Снег вывозится, состояние дорог и тротуаров, я считаю, удовлетворительное.

Из-за того что здесь дорога своеобразная: узкая и в большинстве своем предназначена для одностороннего движения, специалисты Управления дорожного хозяйства считают её одной из самых сложных и используют при уборке малогабаритную технику.

- Здесь много припаркованной техники, которая стоит сначала зимнего периода. Она мешает производить уборку, но наши водители и машинисты-механизаторы, которых можно сравнить с хирургами, аккуратно снимают снежные массы, стараясь не повредить частный автотранспорт, - рассказывает Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «УДХ» г.Мурманска.

Во время объезда депутаты обратили внимание на контейнер, который располагается прямо на проезжей части. Видимо, индивидуальные предприниматели установили его, не подумав о том, что ему там совсем не место. Это крайне неудобное месторасположение, он мешает проезду автомобилей и затрудняет работу дорожных служб.

- Мы обратимся к руководству округа с предложением, чтобы убрать этот контейнер, - говорит Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Как можно чистить дорогу, когда здесь стоит контейнер!?

Специалисты Управления дорожного хозяйства круглосуточно убирают сотни кубометров снега, открывают лотки и водопропускную систему, тем самым предупреждая появление паводковых вод на городских улицах.