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День за днём с «Арктик-ТВ»13.04.18 19:30

Дорожники и солнце соревнуются, кто быстрее уберёт снег с улиц Мурманска!

Специалисты Управления дорожного хозяйства занялись расчисткой второстепенных и отдаленных дорог города. Депутаты горсовета и представители общественности проверили состояние улицы Фролова.  Она  находится достаточно далеко от центральных магистралей, но это не значит, что она нуждается в чистоте меньше. Здесь, как и на других дорогах города, оживленное движение.

- Из-за того, что во дворах не убран снег, мусор выносится на дорогу, что также осложняет уборку снежных завалов крупной техникой, - поясняет Антон Набатов, депутат Совета депутатов города Мурманска.  - Снег вывозится, состояние дорог и тротуаров, я считаю, удовлетворительное.

Из-за того что здесь дорога своеобразная: узкая и в большинстве своем предназначена для одностороннего движения,  специалисты Управления дорожного хозяйства считают её одной из самых сложных и используют при уборке малогабаритную технику.

- Здесь много припаркованной техники, которая стоит сначала зимнего периода. Она мешает производить уборку, но наши водители и машинисты-механизаторы, которых  можно сравнить с хирургами, аккуратно снимают снежные массы, стараясь не повредить частный автотранспорт, - рассказывает Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «УДХ» г.Мурманска.

Во время объезда депутаты обратили внимание на контейнер, который располагается прямо на проезжей части. Видимо, индивидуальные предприниматели установили его, не подумав о том, что ему там совсем не место. Это крайне неудобное месторасположение, он  мешает проезду автомобилей и затрудняет работу дорожных служб.

- Мы обратимся к руководству округа с предложением, чтобы убрать этот контейнер, - говорит Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Как можно чистить дорогу, когда здесь стоит контейнер!?

Специалисты Управления дорожного хозяйства круглосуточно убирают сотни кубометров снега, открывают лотки и водопропускную систему,  тем самым предупреждая появление паводковых вод на городских улицах.

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Последние комментарии

Диитрий
13.04.18 09:38
Я живу на Володарского 14а в первом подъезде это где квартиры с 1й начинаются никакого ремонта нет грязь как была так и осталась
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Галина - жительница этого дома
13.04.18 08:53
Замечательно, что есть у нас такие замечательные управляющие компании!!!! Да и мэр им под стать! Действительно, отремонтировать ОДИН подъезд в 4-х подъездном доМЕ!!! ЧЕСТЬ ИМ И ХВАЛА!!! Тем более, что
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
Безымянный
13.04.18 08:41
Показали дом,один из многих в гетто, Обшарпаный,грязный,вокруг кучи грязного снега. Филипок пропиарился. Смешно все это. Писать то больше не о чем. Пусть лезет на крыши сам и снег со льдом сбрасывает,
Комментарий к новости:Дмитрий Филиппов поставил «пятёрку» управляющей компании
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