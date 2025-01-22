Дорожники пробились через снежные заторы до Териберки

Напомним, дорога до поморского села была закрыта несколько дней из-за сильных метелей и снегопадов.

В сообществе «Дорожники Териберки» выложили несколько роликов о работе дорожных служб в последние дни.

Напомним, дорога до поморского села была закрыта несколько дней из-за сильных метелей и снегопадов.

Сейчас проезд по региональной автодороге Кола - Серебрянские ГЭС к посёлку Туманный и автоподъезд к селу Териберка открыты. Работать дорожникам приходилось, мягко говоря, в непростых условиях. Специалисты отмечают очень плотный снег, теперь им предстоит трудится над расширением проезжей части.