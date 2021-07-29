Дорожники уехали, а мусор остался

На обращения жителей домов по Инженерной улице откликнулись специалисты администрации Мурманска.

Груды дорожного мусора горожанам приходилось терпеть ни один месяц. Примечательно, что работники потрудились убрать его только лишь перед приездом специалистов администрации и съемочной группы «Арктик-ТВ».

Но это лишь полбеды. Капитальный ремонт дороги на улице Инженерной подрядчик должен был завершить ещё в 2020 году, но на дворе уже как полгода 2021-го, а проезжая часть практически не благоустроена.

По словам заместителя главы Эдуарда Кольцова, свою работу на этой территории организация должна будет выполнить до конца.

Эдуард Кольцов, заместитель главы администрации города Мурманска: «Состояние на данный момент меня не устраивает. Здесь не произведены работы по благоустройству, не выложен грунт, не проведены работы по озеленению. Дам поручение, чтобы в срочном порядке, организовать здесь устройство грунта и высадку газона, чтобы комплексно завершить эту территорию».