Дорожники в ЗАТО Александровск активно ведут работы по укладке асфальта

В этом году им предстоит отремонтировать полотно на нескольких городских участках дорог, а также осуществить замену покрытия на дворовой территории.

На улицах городов Гаджиево, Снежногорска и Полярного продолжают асфальтировать участки дорожного полотна. Подрядчики признаются, что были некоторые сложности с техникой и поставкой материалов, поэтому им не удавалось в срочном порядке приступить к работам. Но на сроках сдачи объектов это не должно сказаться.

Например, отрезок дороги в городе подводников спустя уже несколько часов будет готов к эксплуатации, а вот во дворе дома на улице Преминина придётся готовиться к работам тщательнее.

Кирилл Изотов, представитель подрядной организации ООО «Ремстройнорд»: «Дорожники называют «быстрые деньги» процесс, когда просто снял со старой дороги слой верхнего покрытия фрезой и быстро заасфальтировал. Вот так не получилось. Там надо прорабатывать проектную документацию, узлы прорабатывать, сети переносить. Приходится вместе с коммунальщиками этим заниматься».

К слову, подрядная компания подготовила в городах пять оснований под детские площадки. Задача осложнялась тем, что нужно было не только выровнять территории под будущие игровые элементы, но и усовершенствовать дренажные системы. Фактически вручную пришлось работать и с пешеходной зоной – её сделали раньше, чтобы не затруднять движение жителей и не подвергать их опасности, ведь обходить объект людям приходилось по проезжей части.

Ирина Матвиишина, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Данный спуск был очень проблемным. Здесь не только дорога, но и тротуар, который в этом году, наконец-то отремонтировали. Мы несколько лет назад поднимали этот вопрос: общественный совет обращался с просьбой к депутатам, потому что по этой горке и мамочки с колясками, и дети в школу идут».

Народный избранник отмечает, что в этом году удалось комплексно подойти к решению проблемы: ремонт пешеходной зоны включили в контракт по выполнению работ на проезжей части. Впрочем, решаются вопросы и точечно, без привлечения большого количества специалистов. Например, заасфальтировать участок у входной группы многоэтажного дома по этой же улице взялась управляющая компания города Гаджиево. Это реакция на обращение маломобильного северянина, который просто не имел возможности выйти из подъезда в силу разбитого асфальта.

Ирина Матвиишина, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «В течение двух недель вопрос был решён. Сейчас мы видим заасфальтированную площадку, лавочку, которая тоже была установлена по просьбе жителей».

Между тем, «Ремстройнорд» также взяла на себя обязательства по завершению строительных работ на стадионе «Вьюжный» в Снежногорске. Там необходимо благоустроить беговые дорожки и футбольное поле, а также произвести ремонт крытых трибун.

Но подробнее об этом мы расскажем в следующих выпусках.