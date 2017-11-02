Дорожную обстановку в четверг утром в Мурманске существенно осложнило ЧП на «ленинградке»

В районе озеро Большое около 5 утра загорелся грузовой автомобиль с прицепом. Из-за пожара пришлось перекрыть трассу на участке от мусоросжигательного завода до съезда на улицу Рогозерская, что спровоцировало массовые пробки.

На записи регистратора, появившейся в социальных сетях, видно, что автомобиль охвачен огнём. В результате пожара грузовик выгорел по всей площади, причины возгорания ещё устанавливаются.

- Пожар был ликвидирован в 6,30 одним генератором пены «Пурга 5» и двумя стволами, - сообщил подробности борьбы с огнём Сергей Навалов, начальник дежурной смены службы пожаротушения. - На месте ЧП работали три основных и один специальный пожарный автомобиль и 17 человек личного состава.