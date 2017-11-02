День за днём с «Арктик-ТВ»02.11.17 19:30
Дорожную обстановку в четверг утром в Мурманске существенно осложнило ЧП на «ленинградке»
В районе озеро Большое около 5 утра загорелся грузовой автомобиль с прицепом. Из-за пожара пришлось перекрыть трассу на участке от мусоросжигательного завода до съезда на улицу Рогозерская, что спровоцировало массовые пробки.
На записи регистратора, появившейся в социальных сетях, видно, что автомобиль охвачен огнём. В результате пожара грузовик выгорел по всей площади, причины возгорания ещё устанавливаются.
- Пожар был ликвидирован в 6,30 одним генератором пены «Пурга 5» и двумя стволами, - сообщил подробности борьбы с огнём Сергей Навалов, начальник дежурной смены службы пожаротушения. - На месте ЧП работали три основных и один специальный пожарный автомобиль и 17 человек личного состава.
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Последние комментарии
Михаил Готовчиц
02.11.17 12:53
Зачем вы публикуете б********ые рассуждения человека из прошлого, не имеющего ни малейшего представления о современной организации морских портов и лоцманской проводки?
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Юрий
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