Дорожные полицейские Мурманска подвели итоги операции «Встречная полоса»

В этом году по причине выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, только в Мурманске произошли 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 7 получили травмы различной степени тяжести.

Инспекторами отдельной роты ДПС совместно с отделом ГИБДД города Мурманска в областном центре выявлены 10 фактов выезда водителей на полосу встречного движения и почти 60 фактов превышения скоростного режима.