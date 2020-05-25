Дорожные полицейские проводят в Мурманске акцию «Внимание, дети!»

Водителей не штрафовали, а только давали им полезные рекомендации и разъяснения.

Цель проекта - напомнить автолюбителям о необходимости строго соблюдать Правил дорожного движения, о том, что необходимо использовать ремни безопасности и специальные детские удерживающие устройства.

Также полицейские подчеркнули, что ездить рядом с остановками общественного транспорта, перед зданиями школьных и дошкольных образовательных организаций нужно особенно внимательно, ведь на дорогу может выбежать ребёнок.

Особый акцент инспекторы сделали на юных участников дорожного движения. Специалисты ГИБДД пообщались с ребятами, напоминая им основные правила безопасного поведения вблизи проезжей части и во дворе, а также о мерах безопасности при управлении двухколесной техникой. Операция «Внимание, дети!» продлится до 29 мая.

Евгений Шевченко, инспектор по пропаганде БДД УГИБДД УМВД по Мурманской области: «Как показывает практика, проведение подобных мероприятий дают положительный результат. Дети относятся более ответственно к выполнению требований правил дорожного движения».