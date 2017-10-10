Дорожные службы Мурманска готовы к заморозкам

Уже во время первых холодов на дороги города вышла спецтехника, которая рассыпает на особенно сложных подъёмах и спусках смесь песка и соли.

Не успели магистрали очистить от прошлогоднего песка, как в область пришли заморозки, а согласно федеральному закону, дороги в городах должны быть очищены до асфальта. Сделать это без специальных смесей невозможно.

- Хочется призвать водителей к бдительности, потому что аварии, которые у нас произошли в городе и на дороге в Санкт-Петербург вчера, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска, - являются ярким негативным примером. Необходимо готовиться к переходу на зимнюю резину. Никакой песок не заменит бдительность и осторожность водителей на дороге.

В ночное время столбик термометра все чаще будет опускаться ниже ноля, а вместе с дождём совсем скоро должен выпасть и первый снег.

К переходному периоду многие водители оказываются не готовы. Прежде всего, необходимо пересмотреть манеру вождения. Исключить резкие старты, торможения и скрупулёзно соблюдать скоростной режим. Последнее время в городе из-за туманов в утреннее и вечернее время наблюдается ухудшение видимости. В таких случаях поездку на личном транспорте лучше вовсе отложить.