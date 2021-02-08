Дорожные службы Мурманска работают круглосуточно в усиленном режиме

Сити-менеджер Евгений Никора также регулярно ведёт контроль за исполнением своих обязанностей дорожниками.

По словам главы администрации, последствия снегопада устраняются в течение суток после разгула стихии. Что касается появления валов на дорогах, то их ликвидируют ещё быстрее - в течение ближайших 8 часов, чтобы не затруднять движение транспорта.

Владимир Дубинин, мастер УДХ по Ленинскому округу Мурманска: «Люди работают в круглосуточном режиме. На данный момент на ручной уборке сейчас задействованы 52 человека и 20 единиц механизированной уборки».

Несмотря на то, что все силы сейчас брошены на уборку дорог и улиц города, нарекания по качеству работ у сити-менеджера после проверки всё же появились.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «У нас по ряду участков мы провалились немного по срокам, отдав приоритет другим участкам. Я сейчас с мастером переговорил, где у нас идёт максимальное заужение, где мы выходим, что еле в две полосы транспорт работает, эти участки мы приоритетно и убираем».

Усиленный режим уборки будет действовать ближайшие 48 часов, отметил Евгений Никора.

Отметим, что за минувшие выходные с улиц города было вывезены около 16 тысяч кубометров снега.