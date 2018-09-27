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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.09.18 19:30

Дорожный беспредел – очередной видеоотчёт о «бессмертных» гонщиках

Несколько неприятных инцидентов  было отмечено на дорогах Мурманска за последние пару дней. Водители продолжают лихачить, грубо нарушать правила, что угрожает жизням других участников дорожного движения.

Водитель белого «Рено «Дастер», по-видимому, замечтался, проезжая перекрёсток у Ленинского ОВД и поехал на красный свет светофора, но при   этом пешеходов на переходе пропустил

Два похожих нарушения ПДД  были зафиксированы в Мурманской области. В первом случае водитель объехал впереди идущие автомобили по встречной полосе. Судя по тому, что запись была сделала на мобильный телефон другого участника дорожного движения, то конфликт возник ранее и нарушение было не единичным.

Второй же «бессмертный» гонщик обошёл впереди идущие автомобили, так же выехав на встречную полосу. Вот только в этот раз дело было ночью; скорость, очевидно, превышена, а поворот закрытый. Для манёвра, который явно угрожал жизни торопливого гонщика, ему пришлось пересечь двойную сплошную. Такое правонарушение обойдётся в 5000 рублей.

Меньше всего повезло чёрному универсалу. Егор хозяин осуществлял поворот с Кольского проспекта в сторону ТЦ «Лента», но не рассчитал по времени и спровоцировал аварию с автобусом. Водитель крупногабаритного транспорта, по-видимому, тоже растерялся и даже не сбавил скорости. От удара легковушку развернуло на 180 градусов.

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